Студентам повысят стипендии в Казахстане

В Казахстане на 20% повысят стипендии студентов в 2022 году, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы МОН РК, с 1 сентября 2022 года вновь повысят стипендии студентам: у бакалавров – на 20%, у магистрантов и докторантов – на 15%.

«Теперь, с сентября этого года, студенты, обучающиеся по педагогическому направлению, начнут получать более 58 тыс. тенге, по другим направлениям – порядка 37 тыс. тенге. Стипендия магистрантов увеличится до 86 987 тенге, докторантов – до 195 тыс. тенге», — сказал директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Ранее сообщалось, что и количество грантов для обучения в вузах в Казахстане увеличится еще на пять тысяч в 2022 году.

Гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.

«В 2021 году мы получили более 75 тысяч заявок. Из них грант получили более 56 тысяч абитуриентов. В этом году количество грантов достигнет 61 тысячи. По поручению президента, мы увеличили количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. То есть дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь намного больше возможностей для получения гранта», — вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

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