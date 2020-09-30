Студентов могут обязать отрабатывать гранты

Казахстанских студентов могут обязать отрабатывать образовательные гранты. В Мажилисе рассматривают поправки в некоторые законодательные акты по вопросам образования, передает Tengrinews.kz.

По данным заключения профильного комитета Мажилиса, законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса, в том числе осуществления мониторинга образовательных достижений.

В закон «Об образовании» вносятся изменения и дополнения, предусматривающие:

— совершенствование механизма распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием;

— проведение мониторинга образовательных достижений в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

— разграничение понятия «высший колледж» и «колледж»;

— определение срока отработки пропорционально времени их фактического обучения и суммы возмещения бюджетных средств в случае неотработки.

«Не предусмотрена процедура формирования гособразовательного заказа. Предлагаемая поправка позволит снизить влияние коррупционного фактора при размещении госзаказа и его присуждении путем установления срока отработки пропорциональной продолжительности обучения выпускника вуза на гособразовательном заказе. Таким образом, граждане, обучающиеся на гособразовательном заказе весь период, будут отрабатывать все три года, а обучающиеся на гранте не весь период будут отрабатывать пропорционально времени обучения за счет бюджета», — сказал член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Абдиманап Бектурганов на пленарном заседании.

Депутаты отметили, что будущие педагоги и медработники уже обязаны отрабатывать гранты в госучреждениях.

Также в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

— размещение государственного образовательного заказа на дополнительное образование;

— урегулирование вопросов дистанционного обучения;

— распространение процедуры оказания услуг питания, применяемых в государственных школах, детсадах, также и на организации дополнительного образования;

— определение компетенции уполномоченного органа по утверждению перечня предметов и веществ, запрещенных для использования или ограниченного использования в организациях образования;

— освобождение вузов от проведения мониторинга образовательных достижений;

Также в заключении депутаты отметили, что в статье 119 Трудового кодекса в трудовой стаж засчитывается время прохождения обучающимися производственного обучения и профессиональной практики на основании договора о дуальном обучении. Предлагается перечень документов, подтверждающих трудовую деятельность работника, дополнить новым документом — договором о дуальном обучении.

В Мажилисе одобрили законопроект в первом чтении.

Отметим, что в Казахстане уже существует требование отработки гранта для выпускников педагогических, медицинских, ветеринарных и сельскохозяйственных специальностей. Срок отработки составляет не менее 3 лет после окончания вуза. За неисполнение обязанности по отработке специалист обязан возместить расходы, понесенные в связи с его обучением, за исключением случаев освобождения от обязанности по отработке.

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