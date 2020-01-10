Студенты и школьники могут прокачать свои навыки в региональном SMART-центре

В Костанае презентовали SMART-центр для студентов и школьников. Он находится на базе КГУ имени А. Байтурсынова. По задумке здесь можно получить навыки в перспективных отраслях: сельском хозяйстве, IT-сфере и предпринимательстве, передает alau.kz

Региональный SMART-центр для студентов презентовал свои возможности. Здесь можно создать собственный стартап, освоить навыки сайтостроения, 3D-моделирования, изучить прикладную биотехнологии, робототехнику или стать частью команды в кибер-спорте.

«Мы работаем на весь регион, на всю молодежь нашей Костанайской области. На базе нашего SMART-центра получают навыки по различным компетенциям, как студенты различных учебных заведений, так и даже школьники,»- рассказал Алмабек Нугманов, руководитель регионального SMART-центра.

Увидеть своими глазами, как работает SMART-центр, прибыл Архимед Мухамбетов. По его мнению, такая площадка может дать востребованных специалистов.

«Сейчас задача стоит: у нас есть колледжи, где идет наименьшая загрузка – мы их будем переориентировать, оптимизировать и направлять, готовить специалистов под машиностроение. Потому что сейчас большой кластер образовывается и нужны будут специалисты, надо готовить кадры,»- выразил мнение аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Чтобы готовить профессионалов в разных областях — и в IT, и в сельском хозяйстве — в SMART-центр только в прошлом году вложили 150 миллионов тенге. По словам его руководителя, эти деньги уже оправдали себя. Та же сумма была заработана центром в 2019 году. Есть возможность найти стабильный заработок и у самих учащихся. Сделать это можно прямо на месте.

«Центр в основном дает возможности передвижения студентов. То есть, если здесь студенты занимаются робототехникой, то здесь же напротив находятся люди, которые занимаются робототехникой в коммерческом смысле. Они могут присмотреть студентов, направить их и уже работать с ними. Это уже потенциальные работодатели,»- пояснил преподаватель кафедры программного обеспечения Евгений Черняк.

Его слова подтвердил и один из представителей работодателей.

«Сейчас мы являемся резидентами данного центра. Мы на постоянной основе ищем новые таланты, новые проекты. То, что можно коммерциализировать, то, что будет людям интересно, что будет нужно рынку, соответствующее текущим тенденциям,»- сказал Федор Губенков, исполнительный директор ТОО «ЭКОСЕРВИС-2030»

Сейчас центр посещают 200 человек в месяц, но принять он может намного больше людей. Занятия проходят бесплатно. Среди возможностей на 2020 год запланирован закуп дополнительного оборудования, а также проведение различных специализированных турниров.