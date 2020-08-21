Студенты из Казахстана попросили помощи у правительства России

Студенты из Казахстана обратились к российскому правительству и попросили разрешить им въезд в Россию для очного обучения, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на «Коммерсантъ».

Граница Казахстана с Россией закрыта из-за коронавируса, потому студентам предлагается дистанционная форма обучения. Однако ее уровень отличается от очного обучения, считают авторы обращения, из-за чего студенты окажутся неконкурентоспособными по сравнению с теми, кто обучается очно. Кроме того, в случае с медицинскими и творческими специальностями дистанционная форма практически невозможна, говорится в тексте обращения.

«Мы, студенты российских вузов, не имеющие возможности вернуться на учебу из-за ограничений и закрытых границ, просим разрешить нам въезд», — призывают правительство России, МИД, ФСБ и другие ведомства учащиеся из Казахстана.

По словам студентки Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Екатерины Виниченко, письмо подписали около тысячи ее соотечественников — студентов из Казахстана. В общежитиях остались ноутбуки и одежда, жалуются они, а тех, кто снимает квартиру, грозят выселить.

Ранее стало известно, что российские вузы возвращаются к очному обучению с сентября, а иностранных студентов допустят к занятиям только после прохождения 14-дневной самоизоляции со дня прибытия в Россию.

Однако студентам из Казахстана на российской границе говорят, что учеба не является основанием для въезда, говорит один из инициаторов обращения к российским властям Микита Франко. На сайте посольства республики в России также говорится, что пересечение границы России гражданами Казахстана, в том числе студентами, возможно после снятия взаимных ограничительных мер.

«Мы и не требуем открыть границы, нужно, чтобы учеба стала основанием для въезда», — пояснил Франко.

Между тем, пишет газета, эксперты поддерживают мнение казахстанских студентов относительно дистанционного обучения. Согласно опросу, большинство педагогов российских вузов обеспокоены, что переход в онлайн приведет к падению качества знаний, профанации и разрушению системы высшего образования в России.

«Как можно практиковаться в медицине, делать лабораторные по химии, обучаться хирургии заочно — не представляю», — заявил сопредседатель межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин.

Издание отмечает, что в России учится около 300 тысяч студентов из-за рубежа. Больше всего учащихся приезжает в Россию из Казахстана, Китая и Узбекистана.

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