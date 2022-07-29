Студенты могут не писать дипломную – изменения в стандарте образования

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Изменения в государственный общеобязательный стандарт образования обеспечат новый уровень академической свободы в вузах и научных организациях, передает inbusiness.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.
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Теперь вузы могут полностью или частично изменять содержание всех дисциплин цикла общеобразовательных дисциплин (ООД), с учетом того, какие знания и навыки помогут выпускникам быть востребованными на рынке труда. Студентам в качестве итоговой аттестации вместо написания дипломной работы, разрешено представлять реализуемый проект или свое изобретение.
Необходимые изменения внесены в приказ «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования» и уже вступили в действие.
«Смягчение требований к государственному общеобязательному стандарту образования позволит вузам повысить уровень профессиональной подготовки кадров, оперативно реагировать на изменения рынка труда и пожелания работодателей», – отметил Саясат Нурбек.
Так же вузам предоставлено право самостоятельно утверждать структуру индивидуальных учебных планов. Магистранты и докторанты будут сами выбирать траекторию обучения.
Помимо этого, в целях реализации Концепции обучения в течение всей жизни, в приказе предусмотрено признание результатов обучения микроквалификаций, вводятся понятия «нано-степени», «наращиваемые степени (Stackable degree)». Это позволяет обучающимся быстрее получить и развивать свои профессиональные навыки.
Также теперь ГОСО допускает привлечение специалистов-практиков к руководству дипломными работами и проектами студентов, а так же к научному руководству магистрантов по профильным направлениям. Пересмотрены требования к организациям для прохождения зарубежной стажировки. Теперь магистранты и докторанты будут проходить научную стажировку в ведущих научных центрах и институтах.
Помимо этого, исключается строгая регламентация количества кредитов блоков базовых и профилирующих дисциплин. Если ранее цикл базовых дисциплин составлял не менее 112 кредитов, профильных – 60 кредитов, то теперь вузы сами будут устанавливать эти пропорции, учитывая особенности профессиональной подготовки по той или иной специальности.
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