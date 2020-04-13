Студенты могут получить 42 500 тенге — министр

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал, в каком случае студенты могут получить 42 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Студенты — это совершеннолетние граждане нашей страны. У нас по Трудовому кодексу можно работать с 16 лет. Независимо от того, получает он стипендию или нет, мы на это смотреть не будем. Они могут работать, им никто не запрещает работать. Большинство молодых людей студентов так и делают, работают официально или подрабатывают неофициально, в ресторанах работают и продавцами, развозчиками пиццы, любая работа», — сказал министр труда на брифинге.

Он отметил, что порядок и условия выплат для студентов такие же, как и для остальных казахстанцев.

«Поэтому для вас, студентов, такой же порядок, как и для всех. То есть вы для себя сегодня решаете. Если вы зарабатывали до ЧП деньги, потом их потеряли, значит, вы имеете правое морально. За вас платили социальные отчисления или же вы сейчас заплатили единый совокупный платеж как неформально занятый, значит, у вас уже есть юридическое право. Поэтому вы можете подавать», — пояснил он.

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