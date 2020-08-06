Студенты некоторых специальностей в костанайских ВУЗах будут обучаться частично дистанционно

Для большинства студентов колледжей и вузов Казахстана учебный год начнется преимущественно в дистанционном формате. Однако часть студентов, кто обучается по технологическому, аграрному и медицинскому направлениям, будут учиться частично дистанционно. То есть лекции и семинары будут проходить онлайн, а лабораторные занятия и производственная практика осуществляться в очном формате, сообщает alau.kz

Костанайские вузы и колледжи готовятся к началу нового учебного года . Уже известно, что проходить он будет дистанционно. Но буквально недавно Минобразования озвучил новшества — не все студенты будут учиться онлайн. Те, кто получает профессию по технологическому, аграрному и медицинскому направлениям, а так же по специальностям сферы искусства, перейдут на частично дистанционное обучение. То есть лекции и семинары будут проходить онлайн, а лабораторные занятия и производственная практика — в очном формате. Костанайский госуниверситет уже готовится работать по-новому.

«Те лекции, которые остаются в традиционном формате будут сокращены до 40 минут. В то время практические занятия будут увеличены. У нас сокращается количество лекционных занятий, но увеличивается практика — это 30 процентов, не должно превышать 15 человек»,- сказал пресс-секретарь КГУ им А.Байтурсынова Аблай-хан Какенов.

В таком живом режиме будут учиться примерно 30-40 процентов студентов КГУ. Кстати, и первокурсники первые полтора месяца так же будут посещать университет. А вот в костанайском медколледже пока окончательно не решено, как именно они будут работать. Согласно рекомендации Минобразования, на дистанционку необходимо перевести 60 процентов студентов. Однако в медколлежде считают, что для студентов клинических специальностей , то есть хирургии, неврологии, сестринского дела, обучение должно быть максимально контактное.

«Учитывая ,что для нас очень важна практика, обучение клинических специальностей — это важная часть. Сейчас Минобразование принимает решение, было мнение: 50 на 50. Первые и последний курс, но мы не совсем согласны, у нас на втором курсе самые базовые знания, они нужны при выпуске»,- сказала директор Костанайского высшего медицинского колледжа Айгерим Оспанова.

В итоге здесь готовятся к разным сценариям — 60 на 40 и 50 на 50. Так же формируются группы из студентов старших курсов. Так как первые пока не набраны. Записываются видеолекции, готовятся лекционные помещения, закупаются дезинфицирующие средства. Ведь учебным заведениям будет разрешено работать только с учетом соблюдения санитарно -эпидемиологических мер, среди которых и социальная дистанция, а значит если раньше в аудитории могли поместиться 30 человек, теперь лишь 15, а где-то и того меньше.

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