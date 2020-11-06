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Субботник во время карантина. Родители школьников в Костанайском районе пожаловались на привлечение детей к уборке

фото gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru

В редакцию Алау обратилась мама учащегося 5 класса средней школы №1 города Тобыл Наталья Малышкина. По ее словам, после капитального ремонта школы учеников сегодня приглашали на субботник и дети вынуждены были убирать весь строительный мусор.

«В этом году идет капитальный ремонт нашей школы, как внутри, так и снаружи, но парты нам предоставили из поселков старые. Мы, родители, купили краску за свои деньги, покрасили, чтобы был хоть какой-то вид. Учителя, родители — сами таскали эти парты. Привозили их тоже самостоятельно, родители скидывались на солярку, кто-то нанимал машину. Гардины  прикреплять тоже родителям пришлось. Нанимали людей и, соответственно, им платили, но больше всего возмущает, что наши дети должны идти в школу и делать субботник. На территории один строительный мусор. У нас пандемия, дети в школу не ходят, а на субботник должны?»,- сетует Наталья Малышкина.

В пресс -службе управления образования Костанайской области сообщили, что это была экологическая акция, участие в которой школьники могли принять по желанию.

«В соответствии с рекомендациями об организации досуга детей в период осенних каникул в школах области проходит экологическая акция «Асар», участие в которой могли по желанию и строго с согласия родителей принять школьники. Такая акция была проведена в средней школе № 1 городе Тобыл. По вашему обращению проведена разъяснительная работа с администрацией школы и классными руководителями о необходимости согласия родителей на участие в подобных акциях их детей. Напоминаем также, что при выявлении случаев привлечения детей к труду просим вас сообщать о данных фактах по телефонам 8 (7142) 37 08 58, 8 (7142) 53 60 20, 8 708 087 42 01″,- сообщили в пресс-службе управления образования Костанайской области.

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