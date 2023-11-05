«Субсидии» на лечение зрения: Минздрав прокомментировал сообщение

В Сети распространяют сообщение о том, что «в рамках программы реабилитации» казахстанцы могут получить субсидию из бюджета «со скидкой до 100%». При этом авторы ссылаются на Министерство здравоохранения РК, пишет stopfake.kz

Это неправда.

Из объявления следует, что для получения субсидии нужно ответить на три вопроса. Далее ссылка ведет на страницу «онлайн-обследования глаз». Там пользователи должны указать свой возраст, выбрать пункты из списка возможных проблем со зрением и пройти «проверку», посмотрев на движущееся по экрану изображение. После чего появляется рекламный текст, в котором предлагают купить капли для глаз. При этом в рекламе также утверждается, что это «разработка казахстанских ученых», а скидка при покупке стала возможной якобы «при поддержке Минздрава».

В Министерстве здравоохранения РК опровергли это утверждение:

«Указанная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в объявлении о «выплате субсидий» есть признаки, которые указывают на то, что оно фейковое.

Во-первых, даже название министерства написано неправильно: «Қазақстан республикасының денсаулық бөлімі» вместо «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі».

Во-вторых, в рекламном тексте сказано, что капли были созданы якобы при участии Алмазбека Исманкулова, который назван «внештатным главным офтальмологом Минздрава». На самом деле офтальмолог-хирург, профессор Алмазбек Исманкулов живет и работает в Кыргызстане, в Бишкеке. К Минздраву РК он отношения не имеет.

Таким образом, распространяемое сообщение о выплате субсидий на лечение зрения казахстанцам является фейковым. За сомнительными объявлениями о продаже капель для глаз могут скрываться мошенники или недобросовестные продавцы.

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