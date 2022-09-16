Суд над фигурантом дела о хищении 96 миллионов тенге из бюджета начался в Костанае

В совершении ряда тяжких преступлений против государственной собственности обвиняется 38-летний житель Шымкента Сабыржан Килыбаев. Его дело рассматривается в костанайском суде №2.

Согласно материалам дела, он действовал совместно с жителем столицы Куйшиным. Последний был приговорен в феврале этого года к пяти годам лишения свободы. Килыбаев же скрывался от правосудия, но недавно был задержан в Шымкенте. Подельники воспользовались госпрограммой по поддержке сельхозтоваропроизводителей, и автоматизацией процесса субсидирования развития семеноводства. На третьего человека они оформили ТОО «Агропром Trade 2030», открыли его счета в банках. В сельхозуправление Акмолинской области они предоставили фиктивные документы о наличии складов для хранения семенного картофеля, и об аренде семяочистительного оборудования. Комиссия по этим бумагам аттестовало предприятие как действующее.

«Таким образом Килыбаев, в группе с Куйшевым, получив указанное свидетельство об аттестации посредством предоставления фиктивных документов, зарегистрировали ТОО «Агропром Trade 2030″ на веб портале Qoldau, как предприятие — реализатор семян, тем самым подготовив предприятие к совершению противоправных действий», — сказала государственный обвинитель Динара Иргизбаева.

Далее осталось найти крестьянские хозяйства, владеющие не менее чем сотней гектаров земли, и уговорить их глав закупить у ТОО «Агропром Trade 2030» семенной картофель первой репродукции сорта «Гала». Такие хозяйства нашлись в Аркалыке.

«Эти главы крестьянских хозяйств, за денежное вознаграждение должны были выступить мнимыми покупателями семян картофеля первой репродукции в ТОО . В соответствии с правилами субсидирования УСХ Костанайской области должно возместить КХ часть суммы в виде субсидий, перечислив их в ТОО , как предприятию — реализатору семян, 50% от суммы указанной в фиктивных договорах купли-продажи», — уточнила гособвинитель.

Пользуясь безграмотностью глав крестьянских хозяйств, которые не подозревали о преступном умысле, Куйшин и Килыбаев получали реквизиты и ЭЦП предприятий от самих же крестьян по электронной почте. Куйшин через систему Qoldau подавал заявки на получение субсидий от государства. Сотрудники костанайского управления сельского хозяйства подтверждали получение субсидий и переводили деньги на счет ТОО «Агропром Trade». Оттуда они переводились на счета подставных фирм, обналичивались, и уже попадали к Килыбаеву и Куйшину.

«Таким образом, Килыбаев совершил мошенничество, — хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное статьей 190, часть 4, пункт 2 УК РК», — сказала Иргизбаева.

Выслушав прокурора, подсудимый Килыбаев вину не признал. Рассмотрение дела продолжится через неделю.

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