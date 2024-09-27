Наказание назначено костанайцу, уличенному в незаконной торговле вейпами. Как ранее сообщали сотрудники Департамента экономических расследований и прокуратуры Костанайской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что житель Костаная занимался этим в течение пары месяцев.

Сообщалось, что заявки на приобретение продукции начинались от 100 000 тенге. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого обнаружено и изъято почти 7,5 тысяч единиц продукции. Дело, по которому провели ускоренное досудебное расследование, и в суде проведено в сокращенном порядке. Подсудимый вину свою признал, раскаялся, сказал, что совершил ошибку и осознал всю противоправность своих деяний, что было признано судом в качестве смягчающего обстоятельства, а отягчающих установлено не было.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, суд назначил ему 1 год ограничения свободы, с установлением пробационного контроля. Приговор не вступил в законную силу.

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