Апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда по тарифам на твёрдые бытовые отходы в Костанае.

Суть спора о тарифах на ТБО

Апелляционная судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела жалобы на решение Специализированный межрайонный экономический суд о признании незаконным и отмене решения Костанайский городской маслихат от 13 декабря 2024 года. Данным решением в городе были изменены тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твёрдых бытовых отходов.

Почему прокурор обратился в суд

Основанием для судебного разбирательства стало отклонение маслихатом прокурорского протеста, в котором указывалось на нарушения, допущенные при расчёте утверждённого тарифа на услуги по обращению с ТБО.

Какие нарушения выявил суд

В ходе разбирательства установлено, что при формировании полной себестоимости услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов за 2023 год подрядной организацией были включены расходы, не предусмотренные Методикой расчёта тарифов, утверждённой уполномоченным государственным органом.

Согласно требованиям Методики, при наличии фактических затрат за предыдущие четыре квартала предприятия обязаны использовать именно эти данные. Однако при расчёте себестоимости сортировки и переработки ТБО необоснованно применялись показатели за 2018 год на сумму свыше 118 млн тенге.

Решение суда первой инстанции

Суд первой инстанции пришёл к выводу, что оспариваемое решение Костанайского городского маслихата принято с существенными нарушениями норм действующего законодательства и требований Методики расчёта тарифов. В связи с этим иск прокурора города Костанай был удовлетворён, а решение маслихата отменено.

Итог рассмотрения в апелляции

Апелляционная судебная коллегия, изучив материалы дела и доводы апелляционных жалоб, не нашла оснований для их удовлетворения и оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Постановление суда вступило в законную силу.

