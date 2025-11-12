Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области признал незаконными торги по реализации арестованного недвижимого имущества, установив, что оценка квартиры была занижена и не отражала её реальную рыночную стоимость. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Гражданин К. обратился в суд с административным иском к частному судебному исполнителю, оспорив принятие отчёта об оценке квартиры, постановление о передаче арестованного имущества на реализацию, протокол электронного аукциона.

Иск связан с решением Костанайского городского суда 2022 года, которым был удовлетворён иск микрофинансовой организации к залогодателю Е. и заёмщику К. об обращении взыскания на заложенное имущество — трёхкомнатную квартиру площадью 58,7 кв. м в г. Костанае.

Согласно отчёту от июля 2023 года, рыночная стоимость квартиры определена в 19 567 000 тенге, что на 1 609 000 тенге ниже оценки, выполненной двумя годами ранее. В ходе рассмотрения дела суд установил, что указанная стоимость не соответствует реальной рыночной цене объекта.

Суд подчеркнул, что при реализации имущества в рамках исполнительного производства должны соблюдаться принципы справедливости, законности и баланса интересов сторон. Поскольку это нарушено, торги по продаже арестованного недвижимого имущества отменены, а результаты аукциона признаны незаконными.

