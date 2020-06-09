Суд начал рассматривать дело о скандальном колесе обозрения в Рудном

Более 160 миллионов тенге незаконно присвоил сотрудник акимата Рудного и руководители подрядной организации, которая установила скандально- известное колесо обозрения. Суд по этому делу начался в Костанае

Дело о незаконном принятии в эксплуатацию рудненского колеса обозрения начали рассматривать в Костанайском суде №2. Обвинения предъявлены семи фигурантам, по наибольшему количеству статей уже бывшему руководителю отдела строительства акимата Рудного Динмухамбету Тлеуову.

Он обвиняется в присвоении и растрате вверенного ему чужого имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями, в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, получении взятки в виде денег лично должностным лицом, и взятки через посредника в виде имущества.

Согласно версии обвинения, чиновник включил в бюджетную заявку аттракцион в комплектации лучшей, чем у того колеса обозрения, которое планировалось установить. Разница в стоимости была похищена по предварительному сговору с победившим в конкурсе госзакупок подрядчиком. Она, по материалам дела, превысила 166 миллионов тенге, а на покупку и возведение, ставшего печально известным колеса, потратили почти на четыре миллиона меньше.

Тлеуов получил от ТОО «АлатауГорСтрой» 52 миллиона наличными, остальные деньги попали в распоряжение юриста подрядной организации Александра Гаврильчика и учредителя подрядной организации Хамита Дихаева. Последний, напомним, находится в международном розыске. Гаврильчика обвиняют в пособничестве в мошенничестве, и в хищение чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в сфере госзакупок. Ещё пять обвиняемых, связанны с Тлеуовым по другим эпизодам дачи и получении взяток.



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