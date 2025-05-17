В районе Турара Рыскулова суд рассмотрел дело многодетного отца, оказавшегося в сложной финансовой ситуации из-за кредитной нагрузки, передаёт BaigeNews.kz. Гражданин Т., имеющий долги перед пятью банками на общую сумму 12,5 млн тенге, обратился с просьбой применить к нему процедуру восстановления платежеспособности.

Как выяснилось в ходе заседания, мужчина обладает стабильным доходом, однако значительную часть средств он потратил на лечение отца-инвалида III группы. Кроме того, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, а супруга — в декретном отпуске. При этом ежемесячный платёж по всем кредитам превышал его доход и составлял 393 тыс. тенге.

Несмотря на возражения большинства кредиторов, суд признал заявление обоснованным и, в соответствии с Законом РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан», удовлетворил просьбу мужчины. Согласно решению суда, сумма долга будет выплачиваться в течение пяти лет — по 204 тыс. тенге ежемесячно, что позволит снизить финансовое давление на семью и сохранить социальную устойчивость.

Теперь гражданин Т. обязан в течение двух месяцев представить план по восстановлению своей платёжеспособности. Судебное решение вступило в законную силу.

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