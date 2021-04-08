Суд признал виновными пятерых костанайцев, обвиняемых в махинациях с госсубсидиями

Следствие выявило нарушение порядка получения компенсаций, приобретения и установки солнечных панелей, для орошения полей крестьянских хозяйств области. Нескольким осужденным назначили сроки ограничения свободы, а двух людей, в том числе бывшего сотрудника управления сельского хозяйства, арестовали в зале суда, сообщает alau.kz

Напомним, пятерых жителей Костаная обвиняли в совершении ряда мошенничеств с государственной программой. Они, по версии следствия, с помощью фиктивных документов, получали компенсацию за установку в крестьянских хозяйствах региона солнечных панелей для систем орошения, до фактического выполнения работ. Обвинение считает, что государству таким образом, был нанесен ущерб почти в 60 миллионов тенге. Суд признал их виновными в совершении коррупционных преступлений. Бывший главный специалист отдела экономики управления сельского хозяйства Костанайской области Сабит Туретаев получил 5 лет лишения свободы.

«Меру пресечения в отношении Туретаева Сабита в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, и взять под стражу в зале суда. Время содержания Туретаева под стражей с 7-ого апреля 2021-ого года и до вступления приговора в законную силу, засчитать в срок наказания в виде лишения свободы, из расчета 1 день содержания под стражей, за полтора дня в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — зачитал приговор судья.

Курмет Жолдыбаев признан организатором преступных действий. Ему в качестве наказания также назначено реальное лишение свободы. В колонии со средним режимом безопасности он, по решению суда, должен провести 4,5 года. Предприниматель Азамат Муртазин, и два менеджера ТОО, которым руководил Жолдыбаев, Сания Давлетшина и Ляззат Кульбабенова получили в наказание по 4 года.

«Фактически вы должностными лицами не являетесь. Хоть и соучаствовали в пункте 2 статьи 190. Ввиду того, что Муртазин участвовал фактически только в трех эпизодах хищения, Давлетшина и Кульбабенова играли второстепенную роль в хищениях. Учитывая эти обстоятельства суд счел возможным не лишать свободы», — судья суда №2 Самат Сатмагамбетов.

Всем осужденным судья настоятельно рекомендовал принять меры по возмещению ущерба государству. Это главное условие для того, что бы их не отправили в колонию. Но, возможно, приговор будет обжалован. На это у участников процесса имеется 15 суток с момента оглашения решения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.