Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области рассмотрел административное дело по иску жительницы Костаная к отделу жилищных отношений акимата города и АО Отбасы Банк о восстановлении в очереди на получение жилья.

Как установил суд, истец с апреля 2007 года состояла в очереди на получение жилья в Костанай. В декабре 2019 года в связи со сменой места жительства она была снята с учёта уполномоченным органом. При этом иных законных оснований для исключения из очереди у ответчика не имелось.

Суд отметил, что истец является многодетной матерью, награждённой подвеской «Күміс алқа». В соответствии с Законом «О жилищных отношениях Республики Казахстан» многодетные матери, награждённые подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа», не подлежат снятию с очереди на получение жилья.

По итогам рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что исключение истца из очереди было незаконным, и удовлетворил иск. Отдел жилищных отношений акимата Костаная и АО «Отбасы Банк» обязаны восстановить гражданку в очереди на получение жилья с апреля 2007 года.

