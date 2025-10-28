Специализированный межрайонный адмсуд Костанайской области удовлетворил административные иски девяти спортсменов к управлению физической культуры и спорта акимата области. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Истцы требовали обязать госорган принять благоприятный административный акт — назначить и выплатить ежемесячное денежное содержание за призовые места, занятые на чемпионатах мира в 2024 году в Астане (Казахстан) и на Корфу (Греция).

В суде установлено, что в соответствии с действующим законодательством Казахстана спортсмены, занявшие призовые места на чемпионатах мира, имеют право на ежемесячное денежное содержание. Указанные атлеты представляли Костанайскую область на международных соревнованиях по джиу-джитсу, грэпплингу и гиревому спорту и вошли в число призёров.

С учётом представленных доказательств и норм Административного процедурно-процессуального кодекса РК суд удовлетворил административный иск в полном объёме, обязав уполномоченный орган произвести назначение и выплаты.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

