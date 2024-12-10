В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении рабоачего за нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда.

Судом установлено, что подсудимый, являясь лицом, осуществляющим контроль соблюдения производственно-технологического процесса сборки, проявил преступную небрежность. Он отклонился от технологического процесса, произвел манипуляции с рычагом коробки передач автомобиля марки «JACN200», что привело к его движению задним ходом в сторону поста сборки, где производили сборку другого автомобиля потерпевшие.

Подсудимый, пытаясь остановить автомобиль путем нажатия педали тормоза, находившегося в неисправном состоянии, совершил наезд на четверых рабочих. В результате потерпевшие получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены больницу. Один из пострадавших от полученных травм скончался.

В суде подсудимый вину полностью признал и в содеянном раскаялся. В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, судом учтено полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Суд назначил наказание в виде наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности, ответственные за технику безопасности в организациях, на срок до 3 лет.

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