Как установил суд, 30 июня 2025 года на железнодорожном перегоне в Алтынсаринском районе двое мужчин похитили стальные элементы скрепления, предназначенные для фиксации рельсов на шпалах. Кража была совершена на участке протяжённостью около двух километров, всего злоумышленники изъяли 123 элемента. Сумма причинённого ущерба составила почти 240 тысяч тенге.

Представитель Қазақстан темір жолы сообщил в суде, что похищенное имущество было возвращено, а материальный ущерб полностью возмещён. В связи с этим компания не имеет претензий к подсудимым.

Обвиняемые полностью признали вину и раскаялись в содеянном, что суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства. Также было принято во внимание, что ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

С учётом характера и степени общественной опасности преступления, а также личности подсудимых, Костанайский межрайонный суд принял решение не назначать лишение свободы. В качестве наказания суд ограничил их свободу сроком на один год. Кроме того, в случае утраты работы осуждённые будут привлечены к 100 часам принудительного труда.

