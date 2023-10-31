Суд выселит женщину из полученной по госпрограмме квартиры за долги и грязь

Жительница Актобе получила арендное жилье по госпрограмме, сдавала его в наем и при этом не платила сама аренду (это всего 3812 тенге!) и за услуги и довела его до такого состояния, что завелись тараканы, сообщает «Диапазон».

Мама двоих детей по госпрограмме «Нурлы жер» получила арендную квартиру в микрорайоне Есет батыр По договору она должна была платить за аренду жилья в месяц по 3 812 тенге, оплачивать комуслуги и ежемесячно пополнять счет в «Отбасы банке», чтобы в будущем эти накопления использовать для выкупа у государства арендной квартиры, в которой она жила. И еще одно обязательное условие получения арендного жилья, это то, что проживать в нем должен только тот, с кем составлен договор.

Отдел жилищных отношений подал в суд на молодую маму с требованием освободить квартиру. Как оказалось, она долг за аренду у нее составил 127 тысяч тенге, еще она не пополняла свой счет в «Отбасы банке» и больше 20 месяцев не оплачивала услуги КСК, долг набежал на 40 тысяч тенге. Сама она уверяла, что не смогла выполнять условия договора из–за материальных проблем. Суд даже провел выездное заседание в доме со спорной квартирой. И тут выяснились новые обстоятельств: соседи рассказали, что сама ответчик в арендном жилье, выданном государством, не проживает, а сдаёт его квартирантам, которые периодически меняются.

А сама квартира долгое время была в антисанитарном состоянии, там воняло, завелись тараканы. Соседи просили участкового повлиять на женщину, и после этого она привела квартиру в порядок.

Судья Жумашева несколько раз откладывала заседания по делу о выселении, чтобы у ответчика было время погасить долги и решить все мирно, но из этого ничего не вышло. В итоге суд вынес решение расторгнуть договор имущественного найма между отделом жилищных отношений и ответчицей и выселить ее из арендной квартиры без предоставления другого жилища.

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