Судьба бизнеса нескольких костанайских предпринимателей сейчас решается в суде

В декабре 2022-ого года группа костанайских владельцев небольшого бизнеса, уже обращалась за помощью в Палату предпринимателей региона. Напомним, в 2018 году они через аукционы, проведенные СПК Тобол, получили земельные участки для своей работы на семь лет.

Некоторые сделали это полтора года назад. Но, в прошлом году, прокуратура сочла, что землю им выдали незаконно. Отдел земельных отношений в адрес СПК направил письмо с предложением по расторжению договоров аренды. Представители СПК не согласились, и заявили, что на тот момент никакого закона они не нарушали. Палатой предпринимателей было предложено не расторгать договоры субаренды, а дать бизнесменам доработать до истечения срока их действия. Но сейчас дело повторно рассматривают судебные органы.

«Представитель СПК «Тобол» информировал нас о том, что была программа местного значения «100 торговых мест», и, в рамках этой программы, якобы, СПК «Тобол» определялся как оператор по реализации земельных участков. Нас интересует 17-ый, 18-ый год. Что вы можете по этому поводу пояснить?»,- спросила судья Костанайского областного суда Жанара Жайлебаева.

Представители отдела торговли городского акимата пояснили, что для реализации проекта разрабатывалась дорожная карта. По крайней мере в 2020-ом году. Вопрос, на каком основании договоры заключались двумя годами ранее, остался без ответа. Задала судья вопрос и сотрудникам отдела архитектуры и градостроительства, которые участвовали в заседании дистанционно.

Судья Жанара Жайлебаева: Почему реализация земельных участков, проведение конкурса, возлагалось на СПК «Тобол», а не акимат города Костанай занимался этим?

— Не могу пояснить по данному вопросу ничего.

Представитель палаты предпринимателей, так же посредством видеоконференции сообщил, что 5 июня 2018-ого года состоялось совешание у акима области по улучшению бизнес-среды. Там и было принято протокольное решение, что акимат Костаная за неделю увеличит количество участков под уличную торговлю, а СПК «Тобол» обеспечит порядок и правила предоставления участков для нестационарной торговли.

Судья Жанара Жайлебаева: Помимо вот этого протокольного решения еще какая-то документация оформлялась? Каким образом делегировались полномочия от акима города СПК «Тобол» по реализации земельных участков?

— Вот у меня таких сведений нет, кроме вот этого протокольного решения.

Никто не смог ответить и на вопрос судьи о том, для чего к аренде участков под бизнес необходимо было привлекать СПК «Тобол». Кстати выяснилось, что проверка, по результатам которой сделки о семилетней аренде земли были признаны незаконными, была инициирована антикоррупционным департаментом. В суде должны состояться прения, то есть решение по вопросу, который продолжает волновать предпринимателей, будет принято в ближайшие дни.

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