Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов сообщил о возможном продлении срока обращения старых банкнот номиналом 10 тысяч тенге. Об этом он рассказал на брифинге 6 марта 2026 года, передаёт корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Нацбанка, рассматривается вопрос продления срока использования этих купюр ещё на один год. Такая мера связана с высоким спросом на банкноты и обращением банков второго уровня с просьбой продлить период их обращения.

«Они пользуются достаточно большим спросом, и банки второго уровня обратились с такой просьбой, чтобы мы продлили срок ещё на год. Это нормально. Срок должен выйти в июне 2027 года», — отметил Тимур Сулейменов.

Арктический холод возвращается: прогноз погоды в Казахстане на 7–9 марта В Казахстане в период с 7 по 9 марта ожидается неустойчивый характер погоды. Как отмечают...

Указ президента: в судах Костанайской области появились новые судьи В Костанайском областном суде состоялось пленарное заседание, на котором представили новых судей, назначенных в судебную...