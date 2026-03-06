Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов сообщил о возможном продлении срока обращения старых банкнот номиналом 10 тысяч тенге. Об этом он рассказал на брифинге 6 марта 2026 года, передаёт корреспондент Zakon.kz.
По словам главы Нацбанка, рассматривается вопрос продления срока использования этих купюр ещё на один год. Такая мера связана с высоким спросом на банкноты и обращением банков второго уровня с просьбой продлить период их обращения.
«Они пользуются достаточно большим спросом, и банки второго уровня обратились с такой просьбой, чтобы мы продлили срок ещё на год. Это нормально. Срок должен выйти в июне 2027 года», — отметил Тимур Сулейменов.
