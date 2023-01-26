Судебное банкротство физлиц: как и по какой цене будут продавать имущество должников

Что случилось. Комитет госдоходов опубликовал проект правил проведения электронного аукциона по продаже имущества должника при процедуре восстановления платежеспособности или судебного банкротства.

Контекст. 30 декабря 2022 года президент подписал закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Закон предусматривает процедуры внесудебного банкротства, судебного банкротства и восстановления платежеспособности. Все три процедуры инициируются только по желанию самого должника, то есть у кредитора нет права применить их самостоятельно, передает informburo.kz

Согласно закону, финансовый управляющий в течение пяти рабочих дней со дня принятия судом решения о применении процедуры судебного банкротства самостоятельно составляет проект плана продажи имущественной массы должника. Продажа имущества должника осуществляется путём проведения электронного аукциона или методом прямой продажи в соответствии с планом продажи имущества.

Выбранный способ продажи имущественной массы должника должен обеспечивать наиболее выгодную реализацию имущества для удовлетворения требований кредиторов.

Как будут проводить аукцион. По проекту правил организатором электронного аукциона по продаже имущества должника станет АО «Информационно-учётный центр». Торги будут проводиться на портале qazyna.kz, который станет единой точкой доступа к электронной базе данных по продаже имущества должников. Аукционы будут проходить с 10.00 до 17.00 по времени города Астаны со вторника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней. Если на момент начала электронного аукциона по лоту зарегистрировались менее двух участников, то он признаётся несостоявшимся.

Реализация имущества должника производится по цене не ниже 75% от оценочной стоимости, указанной в отчёте об оценке, с даты составления которого прошло не более шести месяцев. Электронный аукцион проводится до максимально предложенной цены. Шаг изменения цены устанавливается следующим образом:

при стартовой или текущей цене в размере до 2000-кратного МРП шаг изменения устанавливается в размере 10%;

от 2000 до 5000-кратного размера МРП – 7%;

от 5000-кратного до 10000-кратного размера МРП – 5%;

от 10000-кратного до 25000-кратного размера МРП – 2,5%;

от 25000-кратного до 50000-кратного размера МРП – 1%;

от 50000-кратного размера МРП – 0,5%.

Какое имущество могут продать через торги. В состав имущественной массы должника включается всё движимое и недвижимое имущество должника в Республике Казахстан и за её пределами, в том числе:

имущество, по которому право и (или) сделка подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе, в том числе в иностранном государстве;

деньги на банковских счетах, в том числе в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан;

наличные деньги;

доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

доля участия в уставном капитале юридического лица, в том числе созданного за пределами Республики Казахстан;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);

инвестиционное золото;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

задолженность других лиц перед должником (дебиторская задолженность) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного);

животные при наличии ветеринарного паспорта или иного документа, подтверждающего право собственности;

драгоценные камни и драгоценные металлы, ювелирные изделия, изготовленные из них, и другие предметы, содержащие драгоценные камни и драгоценные металлы, а также произведения искусства и антиквариат, меховые изделия, другая ценная одежда;

цифровые активы.

В состав имущественной массы не включается единственное жилище должника, не являющееся обеспечением исполнения обязательств (залогом).

Почему это важно знать. После громкого дела «Акбулакского стрелка» Игоря Дужнова, который убил пятерых человек при выселении из дома за долги перед банком, в обществе начали активно поднимать вопрос продажи и изъятия заложенного имущества. Как отмечал главы государства, трагедия обнажила необходимость системного решения проблемы неисполнения заёмщиками долговых обязательств. По словам президента, заложенное имущество, выставляемое на аукционные торги, не должно продаваться ниже 70% от его оценочной стоимости; на такие торги нельзя допускать банки, близких родственников должника, а также следует ужесточить требования к оценщикам.

Закон о банкротстве физлиц, который начнёт действовать уже в марте текущего года, во многом призван решить проблему заёмщиков-должников. Каждому казахстанцу, желающему воспользоваться процедурой банкротства, следует вникнуть во все нюансы, которые предусматриваются при реализации его имущества в счёт долга.

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