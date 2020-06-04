Судьи не будут уходить в совещательную комнату

Сенаторы приняли законопроект по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек. Одним из новшеств является поправка в Гражданский процессуальный кодекс, по которой судьи не будут удаляться в совещательную комнату, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Мейрамбек Таймерденов сообщил, что главная цель закона — оптимизация процесса, сделать его современным, необременительным ни для суда, ни для сторон, понятным для всех сторон.

«По гражданско-процессуальному кодексу при единоличном рассмотрении дела в судах первой инстанции судья обязан удалиться в совещательную комнату. Когда судья уходит в совещательную комнату, с кем он совещается, с кем консультируется, почему он уходит? Такие вопросы возникают на практике. Как следствие, это приводит к недоверию. Мы думаем, что совещательная комната — это пережиток прошлого», — сказал председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда на заседании Сената.

Также, по его словам, необходимо исключить излишние функции.

«В законопроекте три направления. Первое — современный формат работы судей и других участников. Оптимизация гражданского процесса, цифровизация судопроизводства. Эти изменения и поправки должны быть понятны народу, обществу.

Судья не может выходить за рамки иска. Решение основывается на том, что представили стороны. Поэтому часто решения воспринимаются как несправедливые. То есть он не может от себя какие-то требования ставить. Если кто-либо свое требование не может конкретно поставить, а судья это замечает, ему запрещено в этом случае давать направление. Одним словом, у судей связаны руки. Сейчас очень много критики в адрес судей. Только один-единственный путь в решении этого вопроса — изменение сложившейся ситуации. Судья должен быть свободным. У него должны быть механизмы, которые он может использовать для определения и дальнейшей проверки дела», — добавил Мейрамбек Таймерденов.

Он отметил, что во многих странах письменный процесс давно вытесняет устный, поэтому предлагается повысить порог для дел упрощенного производства, в частности, для физических лиц — с 200 МРП до 1000 МРП.

«Для юридических лиц — с 700 МРП до 2000 МРП. Если конкретно спор составляет 5 миллионов тенге, то мы обязаны будем его рассматривать в упрощенном производстве. Связывают наши руки именно такие моменты», — пояснил он.

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