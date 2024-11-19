В суде района Б.Майлина Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчина за кражи, совершенные неоднократно, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

С июня по июль 2024 года подсудимые на кладбищах в районе Беимбета Майлина сняли металлические ограды с трех могил. Общая стоимость похищенного 1 780 000 тенге. Всё сдали в качестве металлолома.

Потерпевший сообщил, что восстановил могилу отца. Меру по наказанию оставил на усмотрение суда. Потерпевшая заявила гражданский иск в размере 500 000 тенге.

Подсудимые вину в совершении уголовных правонарушений признали полностью. В содеянном раскаялись.

Подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы каждому, с установлением пробационного контроля.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен и с осужденных взыскан в солидарном порядке причиненный имущественный вред.

Приговор не вступил в законную силу.

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