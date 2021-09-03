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Судья Костанайского облсуда совершила ДТП в состоянии алкогольного опьянения

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Официальное сообщение Костанайского областного суда по факту ДТП с участием судьи.

В пресс-службе Костанайского областного суда прокомментировали факт ДТП судьей Костанайского городского суда Кадыровой Б.И.

«К сожалению, этот факт подтвержден. Кадырова совершила ДТП, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Материалы о ДТП находится на рассмотрении уполномоченного органа — ДПС Костанайской области»,-сообщили в пресс-службе облсуда.

Судья Кадырова в данный момент находится в отпуске без содержания. Все дела из ее производства перераспределены другим судьям.

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