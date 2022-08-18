Судью Костанайского областного суда задержали с поличным при получении крупной взятки

17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного Суда в Костанаt задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.