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Судью Костанайского областного суда задержали с поличным при получении крупной взятки

kapital.kz

17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного Суда в Костанаt задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте Верховного суда. 

Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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