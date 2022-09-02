Судом №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении главного инженера ГКП «Костанай-Су» П., заместителя главного инженера Се. и заместителя директора ТОО «КМ» Са. за растрату вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом установлено:

Главный инженер ГКП «Костанай-Су» П., его заместитель Се. и заместитель директора ТОО «КМ» Са., вступив в преступный сговор, в начале декабря 2021 года совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере на сумму 4 233 600 тенге путем заключения фиктивного договора и составления фиктивных документов о якобы закупе в ТОО «KМ» стальной трубы диаметром 820 мм, длиной 36 м.

В результате преступных действий П., Се. и Са государству в лице ГКП «Костанай-Су» причинен ущерб в крупном размере на сумму 4 233 600 тенге.

Позиция сторон:

В ходе судебного разбирательства подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, в котором прокурор просил признать их виновными с назначением наказания: П. и Се. – в виде 3 лет лишения свободы каждому, а Са. – виде 2 лет лишения свободы с применением ст.63 УК условно, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Подсудимые вину признали полностью, ущерб возместили в полном объеме.

По наказанию:

Содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимым П., Се., и Са. — наличие на их иждивении малолетних детей, полное признание вины, чистосердечное раскаяние и возмещение ущерба в полном объеме.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено наказание в виде лишения свободы П. и Се. — по 3 года, Са. — 2 года с применением ст.63 УК условно с установлением пробационного контроля.

Приговор в законную силу не вступил.

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