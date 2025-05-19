Специализированным межрайонным судом по уголовном делам Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух жителей города Рудного, которые преданы суду по обвинению в убийстве, то есть противоправном умышленном причинении смерти другому человеку, совершенное с особой жесткостью, группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Согласно материалам дела, 20 декабря 2024 года,

20 декабря 2024 года в вечернее время в Рудном во время совместного распития алкогольных напитков между 22-летним потерпевшим Иваном Малий подсудимыми 27-летним Евгением Казачком и 24-летним Иваном Нестеровым произошел конфликт. Они избивали потерпевшего с особой жестокостью на протяжении нескольких часов. В результате полученных многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По итогам судебного разбирательства суд признал обоих виновными в совершении преступления. Суд назначил по 17 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, судом были частично удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны. Так, с обоих осужденных солидарно в пользу матери и бабушки погибшего было взыскано в общей сумме более 24 миллионов тенге в счёт компенсации морального вреда, возмещения материального ущерба и расходов на оплату услуг представителя.

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