Суды смогут выселять казахстанцев. Кого это коснется?

В рамках особых требования к поведению правонарушителя суду будет предоставлено право временно выселять агрессора из жилища. Об этом во время еженедельного брифинга в МВД РК сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.

Ренат Зулхаиров рассказал о законодательных поправках, направленных на защиту прав женщин и детей, а также на продвижение семейных ценностей.

«Планируется криминализировать причинение легкого вреда здоровью и побои. В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду будет предоставлено право временно выселять агрессора из жилища. При этом ему предлагается временно обдумать свои поступки в Центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначать прохождение агрессором обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения», — сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров. В МВД будет создано спецподразделение, по борьбе с семейно-бытовым насилием, которое будет предметно заниматься этим вопросом.

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