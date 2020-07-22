По области отмечается незначительный рост обращений по поводу заболеваемости пневмонией — оперштаб

По оперативным данным по области отмечается незначительный рост обращений по поводу заболеваемости пневмонией за 20 июля, на 1% или 731 против 723 случаев в сравнении с 17 июля. Эти и другие данные были озвучены на заседании оперативного штаба.

Также отмечается рост заболеваемости пневмонией — за неделю с 14 по 20 июля – 3161 случаев и составляет 48% в сравнении с предыдущей неделей — с 7 по 13 июля – 2129 случаев.

Для лечения данных больных имеется 247 аппаратов ИВЛ. В этом году мы закупили 66 аппаратов на сумму 726 миллионов тенге и 2 единицы прибыло за счет спонсорских средств.

Медицинские организации, задействованные в работе с инфекцией обеспечиваются кислородом.

Проработан вопрос с поставщиками по оснащению стационаров централизованной системой распределения кислорода в 4 больницах области, а именно областная больница, костанайская и рудненская городские больницы, противотуберкулезный диспансер г. Тобыл.

Ориентировочная стоимость проекта – 715 млн. тенге. Также в ближайшее время ожидается поставка более 400 кислородных концентраторов производства США, Турции, Китая и России.

В Костанайской области зарегистрирован 2071 случай коронавирусной инфекции. По официальной информации, 23 процента из этого количества людей выписаны. По данным акима области, анализ по регионам Казахстана показал, что доля выздоровевших в соседних регионах значительно превышает наш показатель. Так, в Актюбинской области процент выздоровевших составляет 42%, а в Карагандинском регионе — 62%. По словам Архимеда Мухамбетова, инфекционные койки в области загружены на 38 процентов, а провизорные на 78 процентов. С июня в регионе наблюдается увеличение числа вЫзовов скорой помощи. В первые 14-ть дней июля их выполнено больше 18 тыс. Снижение началось с середины июля, в среднем на 5% ежесуточно.

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