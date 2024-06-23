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Сулейменов о возможном наплыве россиян в обменниках: Ситуация под контролем

Фотография для новости Какие суммы денег "опасно" хранить на депозитах в Казахстане

Фотография alau.kz/Н.Луговской

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов высказался о возможном наплыве россиян в казахстанских обменниках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Нацбанка, ситуация под контролем. Территориальным филиалам в Астане, Алматы и приграничных районах было поручено следить за ситуацией в обменных пунктах.

«Никакого наплыва нет. Более того, в четверг Мосбиржа попала под санкции, и они перешли на иной способ курсообразования. Там у них курс рубля к доллару был около 90, сейчас курс 85. У них, наоборот, сегодня проблема, что курс рубля усилился. Так если у тебя курс рубля усилился, зачем ты в Казахстан будешь приезжать и в казахстанских обменниках искать доллары?» – подчеркнул Тимур Сулейменов.

Ранее председатель Нацбанка рассказал, что будет с курсом тенге по отношению к доллару до конца 2024 года.

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