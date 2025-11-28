Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября рассказал о тенденциях на рынке жилищного кредитования и возможных рисках для заёмщиков.
По его словам, давать персональные советы регулятор не может, однако «общий совет для всех — никогда не покупай на пике». На фоне базовой ставки около 18% и рыночных ипотечных ставок от 20% и выше покупка квартиры «может стать тяжёлым бременем», поэтому при наличии возможности лучше повременить.
Сулейменов также допустил экономическое замедление в I квартале 2026 года — на период адаптации экономики к новой налоговой реформе. При этом он не исключил замедления инфляции благодаря политике регулятора и мерам правительства.
Будет ли это означать стабилизацию или снижение цен в строительном секторе, по его словам, зависит от отраслевых факторов, но такая вероятность есть.
