Сумку почти за 200 тысяч тенге украли у курьера в Костанае

Курьерская компания обратилась с заявлением о краже имущества в полицию города Костаная.

Полицейские незамедлительно отреагировали и приняли все необходимые меры для раскрытия преступления. Как оказалось, курьер по просьбе заказчика должен был доставить посылку на другой день, поэтому и оставил ее в своей машине. Ночью автомобиль вскрыли и варварским методом украли магнитолу и посылку, в которой, как выяснилось позже была дорогостоящая сумочка. Стоимостью 180 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники по «горячим следам» задержали 28- летнего мужчину, который совершил кражу и скрылся.

«Благодаря профессионализму и оперативности стражей порядка в самые кратчайшие сроки раскрыта кража и возвращена посылка. Выражаю благодарность начальнику Южного отдела полиции Серику Нуртаеву, заместителю начальника МПС Чингису Кульмухамбетову и оперуполномоченному Алексею Рудакову, — написал в благодарственном письме руководитель компании.

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