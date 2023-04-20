Сумма неизвестна. В Костанайской области решается вопрос об увеличении выплаты ко дню Победы ветеранам ВОВ

Всего в пяти регионах Костанайской области проживают ветераны Великой Отечественной войны — в городах Костанай и Рудный, а также в Федоровском, Алтынсаринском и Костанайском районах. Всего — 21 человек.

Ежегодно в преддверии дня Победы им полагается единоразовая праздничная выплата.

«Участникам и инвалидам ВОВ как и в прошлом году предусмотрено по 1 миллиону тенге. В настоящее время аким области поручил проработать вопрос об увеличении этой выплаты. В настоящее время прорабатывается этот вопрос об увеличении ив ближайшее время, я думаю, мы сообщим насколько увеличат, то есть по миллиону уже заложено в районах и городах. Мы проработаем этот вопрос», — сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Максим Устинов.

Еще в 2020-ом всем областям было рекомендовано выплачивать участникам и инвалидам войны не менее миллиона тенге. Есть регионы, которые на эти цели закладывают суммы значительно выше. Так к примеру, в Алматинской области в прошлом году ветераны получили по полтора миллиона, в Павлодарской по два.

«Кроме этой выплаты еще выплачивается у нас участникам боевых действий. На территории других государств 5 МРП к 9 мая. И в принципе мы на ежемесячные бытовые нужды 3 МРП ежемесячно платим и труженникам тыла, участникам боевых действий на территории других государств», — отметил Устинов.

Чтобы получать этот вид господдержки, необходимо написать заявление. А вот положенные законом единовременные праздничные выплаты будут начислены автоматически на лицевые или картсчета. Если же человек получает пенсию через курьера Казпочты, выплата к 9-му мая также может быть получена таким способом. К празднику не оставят без внимания и бывших узников концлагерей, им выплатят по 100 тысяч тенге. Жителей блокадного Ленинграда ждет пособие в 60 тысяч, 30 тысяч тенге выплатят труженикам тыла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.