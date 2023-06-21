Сумма приемлемая. Более 100 костанайцев записались на первый сезон в трудотряд «Жасыл ел»

На улицах Костаная начали работать молодежные трудовые отряды «Жасыл ел». Они приводят город в порядок, занимаются уборкой улиц, озеленением и благоустройством. За свою работу бойцы отряда могут получить от 70 тысяч тенге. На первый сезон записались более 100 человек, сейчас ведется набор уже на второй.

Арлан Жаугашты участвует в программе Жасыл ел уже не в первый раз. Ему 17 лет, он рассказывает, что когда наступили каникулы, сразу начал искать подработку на лето, увидел набор в трудовой отряд и сразу подал заявку. Пригласил он сюда и своих одноклассников, теперь работают вместе.

«Главная моя цель — озеленить город Костанай, это мой родной край, я здесь родился, а во-вторых, я могу заработать копейку, приемлемая сумма для школьника. На данный момент мы очистили одну аллейку, это наша вторая. Мне все нравится, доступные инструменты, все удобно»,- говорит боец отряда «Жасыл ел» Арлан Жаугашты.

А вот Артем Ширяев — бригадир отряда. Парень студент КРУ, закончил первый курс. В его обязанности входит следить за своим отрядом, проводить перекличку, проверять проделанную работу.

«Работаем мы с 9:00 до 15:00, у нас с 12:00 до 13:00 обед, бывают моменты отдыха, через каждые 40 минут.

Работа не сложная. Мы в основном занимаемся аллеями. Это убрать кусты, подстричь деревья, и с газончика убрать листья, камни»,- бригадир отряда «Жасыл ел» Артем Ширяев.

В этом году трудовые отряды приступили к работам позднее обычного, это связано с затянувшимися конкурсными процедурами. На первый сезон записалось — 116 ребят. В их обязанности входит работа по благоустройству, озеленению и очистке города. Всех бойцов разделили по пяти подрядным организациям, обслуживающим районы Костаная. Заработная плата в этом году для ребят от 16 до 18 лет — 70 тысяч тенге, от 18 до 35 — 75 тысяч тенге. А бригадиры отрядов за месяц получат 100 тысяч тенге.

«Хочу сказать, что мне довольно нравится, мы работаем только третий день, но я могу сказать, что работа довольно легкая для нашего возраста. Также коллектив очень веселый, мы можем поддержать друг друга в какой-либо ситуации, помочь друг-другу. Сама я из города, о проекте узнала благодаря друзьям»,- говорит боец отряда «Жасыл ел» Аружан Абжанова.

Уже сейчас ведется набор на второй сезон. Заявки на участие принимаются по адресу: 1 мая 151/1. Напомним, что для участия несовершеннолетним необходимо согласие родителей. Чтобы стать бойцом отряда, необходимо при себе иметь медицинскую справку, копию удостоверения личности и реквизиты банковского счета.

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