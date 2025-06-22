С 2025 года в Казахстане начал действовать новый подход к контролю мобильных переводов между физлицами. Он направлен на выявление незарегистрированной предпринимательской деятельности.
Оказалось, что пока что применяется только количественный критерий — если физическое лицо получает переводы от 100 и более разных людей ежемесячно в течение 3 месяцев подряд, это считается признаком ведения бизнеса, сообщает digitalbusiness.kz
А как же сумма?
Однако с 2026 года вводится и суммовой критерий — 12 МЗП в год (чуть больше 1 млн тенге за 3 последовательных месяца, около 330 тысяч в месяц), но есть важный нюанс.
Хотя суммовой порог начнет официально применяться только с 2026 года, проверку по нему будут проводить задним числом — по итогам 2025 года и 2024-го. Это значит, что уже в 2026 году налоговые органы начнут анализировать переводы, которые граждане получили ранее, и если суммы окажутся выше 12 МЗП, то эти операции тоже могут попасть под контроль.
Кого это коснется поэтапно
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- С 2025 года — контроль затрагивает ИП, руководителей компаний и их супругов;
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- С 2026 года — контроль начнёт распространяться и на остальную часть населения.
Также напомним: если у физлица за год от частного предпринимательства доход превышает 12 МЗП — он обязан зарегистрироваться как предприниматель
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