Супер-группа D в Лиге чемпионов сезона 2012/2013

В Лиге чемпионов сезона 2012/2013 в Группу D квалифицировались четыре невероятные команды. Сегодня такой состав считали бы «группой смерти», но десять лет назад ситуация была иной. Кстати, на любые матчи в еврокубках, в том числе на матчи группового этапа, можно делать ставки на сайте 1xbet.kz — топ БК дает отличные котировки.

В Группу D попали такие клубы:

«Боруссия» Дортмунд, Германия.

«Манчестер Сити», Англия.

«Реал» Мадрид, Испания.

«Аякс», Нидерланды.

В том сезоне «Мансити» еще не был той грозной командой, которой он является сегодня, но проект шейхов уже начал строится. «Аякс» всегда считался крепким середняком, который может удивить. Но все же фаворитом квартета считался «Реал». А на сайте топ БК 1xBet вы можете делать ставки на все будущие игры этих клубов.

Результаты розыгрыша удивили экспертов. Так, «Боруссия» под руководством Юргена Клоппа сумела уверенно пройти весь этап, выиграв четыре из шести игр и дважды сыграв вничью. Удалось набрать четырнадцать очков, которые позволили занять первое место. Испанский клуб сыграл хуже, трижды выиграв, раз проиграв и дважды сыграв вничью. Одиннадцать очков дали команде второе место и выход в плей-офф. А если вам интересен не только футбол, то ставки на теннис в лайве доступны на 1xbet.kz/live/tennis.

«Аякс» и «Манчестер Сити» полностью провалились, что оказалось неожиданным результатом. Так, нидерландский клуб только раз выиграл и сыграл вничью, проиграв четыре раза. Тем ни менее набранных четырех очков хватило для третьей строчки и перехода в Лигу Европы. Английский же клуб только три раза сыграл вничью и три раза проиграл, оставшись на последнем месте. А на все игры доступны выгодные ставки в лайве на сайте 1xBet, при чем на любой спорт, в том числе на теннис.

Как команды показали себя в плей-офф

«Реал» Мадрид входил в число одних из главных фаворитов турнира, но дошел он только до полуфинала. На своем пути «сливочные» переиграли «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай», но в одной второй снова на пути встала «Боруссия». Уже в первой игре «шмели» уверенно выиграли со счетом 4:1, но в ответной встрече «Реал» взял реванш, победив со счетом 2:0. Результат по сумме двух игр стал 3:4 в пользу «Боруссии», которая и прошла в финал. А ожидая новые матчи, вы можете делать ставки на бейсбол лайв c 1xBet.

«Боруссия» же на своем пути переиграла «Шахтер» Донецк, «Малагу», упомянутый «Реал», но в финале минимально уступила «Баварии» со счетом 2:1, упустив возможность выиграть «ушастый» кубок. Что касается «Аякса», то он перешел в одну шестнадцатую Лиги Европы, где проиграл по пенальти откровенно более слабому оппоненту – румынскому ФКСБ. А на сайте 1xBet вы можете делать ставки в лайве не только на футбол, но и, например, на баскетбол.

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