Супертяж Иван Дычко выиграл досрочно 11-й бой

Казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО) провел 11-й бой на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.

В соглавном поединке вечера бокса в Нур-Султане он встречался с Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО) из России. Все завершилось в первом раунде — угол россиянина выбросил полотенце после того, как Дычко пробил соперника.

Тем самым Дычко одержал 11-ю подряд победу, и все — досрочно. Для Устинова же это поражение стало шестым в карьере.

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