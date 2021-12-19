USD 435.54
EUR 490.85
RUB 5.9
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Супертяж Иван Дычко выиграл досрочно 11-й бой

Супертяж Иван Дычко выиграл досрочно 11-й бой

vesti.kz

Vinkmag ad

Казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО) провел 11-й бой на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.

В соглавном поединке вечера бокса в Нур-Султане он встречался с Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО) из России. Все завершилось в первом раунде — угол россиянина выбросил полотенце после того, как Дычко пробил соперника.

Тем самым Дычко одержал 11-ю подряд победу, и все — досрочно. Для Устинова же это поражение стало шестым в карьере.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Казахстане вакцину Pfizer получили более 210 тысяч человек
Следующая новость

Как казахстанцы с недостаточными накоплениями смогут получать пожизненную пенсию