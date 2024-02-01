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Супруги пострадали в пожаре в Костанайской области

Фотография для новости Супруги пострадали в пожаре в Костанайской области

Фото пресс-службы ДЧС

Происшествие случилось 30 января ближе к полуночи на станции Железорудная. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

В малогабаритном трех квартирном жилом доме произошло загорание полностью одной из трех квартир на площади 80 квадратных метров. В ходе тушения пожара звеном эвакуировано два газовых баллона емкостью по 50 литров.

Фото пресс-службы ДЧС

«В результате пожара получили и госпитализированы в отделение реанимации многопрофильной больницы Рудного два человека с термическими ожогами. Это владелец квартиры женщина 1972 г.р. и супруг 1964 г. Состояние обоих оценивалось, как тяжелое», — сообщили в ДЧС.

Фото пресс-службы ДЧС

31 января пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

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