Супруги пострадали в пожаре в Костанайской области

Фото пресс-службы ДЧС
Происшествие случилось 30 января ближе к полуночи на станции Железорудная. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
В малогабаритном трех квартирном жилом доме произошло загорание полностью одной из трех квартир на площади 80 квадратных метров. В ходе тушения пожара звеном эвакуировано два газовых баллона емкостью по 50 литров.
«В результате пожара получили и госпитализированы в отделение реанимации многопрофильной больницы Рудного два человека с термическими ожогами. Это владелец квартиры женщина 1972 г.р. и супруг 1964 г. Состояние обоих оценивалось, как тяжелое», — сообщили в ДЧС.
31 января пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
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