В Караганде супружеской паре предложили «помощь» в оформлении пособия для людей с низким доходом, но вместо этого у них образовалась задолженность перед несколькими финансовыми учреждениями. Полицейские уже задержали подозреваемого, которым оказался их коллега, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана подчеркнули, что такого пособия в стране не существует.

А подробностями мошенничества в Караганде, связанного с этим несуществующим пособием, поделились в областном департаменте полиции:

«Супружеская чета – мужчине 59 лет и женщине 58 лет – из Караганды, работающие вместе на одном из предприятий, не ожидали обмана от 30-летнего коллеги. Однажды он подошел к главе семьи и сообщил, что якобы существует государственная программа, позволяющая оформить пособие для людей с низкими доходами. Для этого достаточно установить соответствующее приложение на мобильный телефон. Мужчина поверил своему коллеге и передал ему свой мобильник. Тот начал «настраивать» приложение: фотографировал владельца гаджета и просил покрутить головой и закрыть глаза. После этого он вернул аппарат».

Кроме того, мужчина рекомендовал «заботливого» коллегу своей жене, которая также была недовольна своей зарплатой. С ней аферист провел ту же процедуру оформления пособия.

«Спустя некоторое время супружеская чета узнала, что у них образовалась задолженность перед несколькими финансовыми учреждениями. У мужа возник долг в размере 2 млн тенге, а у женщины – 1,5 млн тенге», — сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Потерпевшие обратились в полицию, которая задержала подозреваемого.

«Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование», — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области

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