Сутки непогоды. В Костанайской области сотрудники патрульной полиции помогают водителям

Со вчерашнего дня в Костанайской области начался буран, сохраняется гололед. Из-за непогоды количество патрулей на трассах было увеличено. Сотрудники патрульной полиции за сутки 16 раз оказали помощь, водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.

Сегодня утром автопатруль 156 в составе лейтенанта полиции Аблайхана Тажиева и старшего сержанта полиции Жанибека Биркемелова вытащил автомашину слетевшую в кювет на трассе Алматы-Екатеринбург.

Чуть позже в дежурную часть поступил звонок от Гайды Жандарбековой, Ахметовой Айгуль и Гульбану Малгелдиной, которые выразили слова признательности за оказанную помощь.

— Мы ехали на трассе, машину вынесло из колеи и потом в кювет. Сотрудники полиции, которые патрулировали трассу помогли нам, вытащили автомобиль, узнали не пострадал ли кто. Они отказались назвать свои имена, когда мы сказали, что хотим написать благодарственное письмо. Сказали, что это их работа. Но мы запомнили номер автопатруля, — рассказала Гайда Жандарбекова.

— Мы хотим, сказать им огромное спасибо, ведь когда человек попадает в беду, главное чтобы помощь пришла вовремя, — отметила Гульбану Малгелдина.

До сих пор в области сохраняются сложные погодные условия, полиция просит водителей воздержаться от дальних поездок.