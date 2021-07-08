Суточная смертность от коронавируса выросла в Казахстане

gazeta.ru
В Казахстане растет количество умерших от коронавируса и связанной с ним пневмонии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
За прошедшие сутки, 6 июля, в Казахстане 28 человек умерли от коронавируса и еще шестеро — от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР анализе. Сутками ранее суточный показатель составил 30 человек.
На утро 8 июля лечение от коронавируса продолжают получать 35 554 человека, из них 34 265 пациентов имеют положительный ПЦР анализ и 1289 больны пневмонией с симптомами COVID-19.
В стационарах находится 10 940 пациентов, продолжают лечение на дому 24 614 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 709 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 161 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 91 пациент.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области