Суточная смертность от коронавируса выросла в Казахстане

В Казахстане растет количество умерших от коронавируса и связанной с ним пневмонии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки, 6 июля, в Казахстане 28 человек умерли от коронавируса и еще шестеро — от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР анализе. Сутками ранее суточный показатель составил 30 человек.

На утро 8 июля лечение от коронавируса продолжают получать 35 554 человека, из них 34 265 пациентов имеют положительный ПЦР анализ и 1289 больны пневмонией с симптомами COVID-19.

В стационарах находится 10 940 пациентов, продолжают лечение на дому 24 614 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 709 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 161 пациент;

на аппарате ИВЛ – 91 пациент.

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