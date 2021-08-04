Суточный антирекорд по смертности от COVID-19 обновлен в Казахстане

В Казахстане зафиксирован суточный антирекорд по смертности от коронавирусной инфекции и пневмонии, передает Tengrinews.kz.

По данным на 2 августа, число смертельных случаев среди достоверно зараженных коронавирусом составило 124. Еще 25 человек скончались от пневмонии с отрицательным результатом ПЦР.

Согласно данным Минздрава, на 4 августа лечение от COVID-19 продолжают получать 103 986 человек (103 986+ и 3 030 КВИ-). Из них в стационарах находятся 29 325 пациентов, а на амбулаторном уровне — 77 691 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии — 1 786 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести — 412 пациентов;

на аппарате ИВЛ — 209 пациентов.

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