Суточный антирекорд по смертности от COVID-19 обновлен в Казахстане

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В Казахстане зафиксирован суточный антирекорд по смертности от коронавирусной инфекции и пневмонии, передает Tengrinews.kz.
По данным на 2 августа, число смертельных случаев среди достоверно зараженных коронавирусом составило 124. Еще 25 человек скончались от пневмонии с отрицательным результатом ПЦР.
Согласно данным Минздрава, на 4 августа лечение от COVID-19 продолжают получать 103 986 человек (103 986+ и 3 030 КВИ-). Из них в стационарах находятся 29 325 пациентов, а на амбулаторном уровне — 77 691 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии — 1 786 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести — 412 пациентов;
- на аппарате ИВЛ — 209 пациентов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области