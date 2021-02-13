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Суточный прирост заболевших COVID-19 снизился в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 200 964 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан — 23 686 (+95),
  • в городе Алматы — 23 426 (+116),
  • в ВКО — 21 053 (+45),
  • в Атырауской области — 16 643 (+48),
  • в Павлодарской области — 16 100 (+150),
  • в Карагандинской области — 14 639 (+60),
  • в Акмолинской области — 12 504 (+75),
  • в ЗКО — 12 009 (+62),
  • в СКО — 11 754 (+59),
  • в Костанайской области — 11 287 (+77),
  • в Алматинской области — 10 017 (+63),
  • в городе Шымкент — 5 991 (+7),
  • в Жамбылской области — 5 734 (+15),
  • в Туркестанской области — 4 205 (+4),
  • в Мангистауской области — 4 145 (+3),
  • в Актюбинской области — 4 074 (+23),
  • в Кызылординской области — 3 697 (+18).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан — 148,
  • в городе Алматы — 83,
  • в городе Шымкент — 19,
  • в Акмолинской области — 224,
  • в Актюбинской области — 16,
  • в Алматинской области — 80,
  • в Атырауской области — 62,
  • в ВКО — 22,
  • в Жамбылской области — 24,
  • в ЗКО — 46,
  • в Карагандинской области — 56,
  • в Костанайской области — 103,
  • в Кызылординской области — 8,
  • в Мангистауской области — 9,
  • в Павлодарской области — 351,
  • в СКО — 69,
  • в Туркестанской области — 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 183 315 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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