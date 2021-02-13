Суточный прирост заболевших COVID-19 снизился в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 200 964 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан — 23 686 (+95),
- в городе Алматы — 23 426 (+116),
- в ВКО — 21 053 (+45),
- в Атырауской области — 16 643 (+48),
- в Павлодарской области — 16 100 (+150),
- в Карагандинской области — 14 639 (+60),
- в Акмолинской области — 12 504 (+75),
- в ЗКО — 12 009 (+62),
- в СКО — 11 754 (+59),
- в Костанайской области — 11 287 (+77),
- в Алматинской области — 10 017 (+63),
- в городе Шымкент — 5 991 (+7),
- в Жамбылской области — 5 734 (+15),
- в Туркестанской области — 4 205 (+4),
- в Мангистауской области — 4 145 (+3),
- в Актюбинской области — 4 074 (+23),
- в Кызылординской области — 3 697 (+18).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан — 148,
- в городе Алматы — 83,
- в городе Шымкент — 19,
- в Акмолинской области — 224,
- в Актюбинской области — 16,
- в Алматинской области — 80,
- в Атырауской области — 62,
- в ВКО — 22,
- в Жамбылской области — 24,
- в ЗКО — 46,
- в Карагандинской области — 56,
- в Костанайской области — 103,
- в Кызылординской области — 8,
- в Мангистауской области — 9,
- в Павлодарской области — 351,
- в СКО — 69,
- в Туркестанской области — 21.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 183 315 человек.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области