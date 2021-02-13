Суточный прирост заболевших COVID-19 снизился в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 200 964 случаев, из них:

в городе Нур-Султан — 23 686 (+95),

в городе Алматы — 23 426 (+116),

в ВКО — 21 053 (+45),

в Атырауской области — 16 643 (+48),

в Павлодарской области — 16 100 (+150),

в Карагандинской области — 14 639 (+60),

в Акмолинской области — 12 504 (+75),

в ЗКО — 12 009 (+62),

в СКО — 11 754 (+59),

в Костанайской области — 11 287 (+77),

в Алматинской области — 10 017 (+63),

в городе Шымкент — 5 991 (+7),

в Жамбылской области — 5 734 (+15),

в Туркестанской области — 4 205 (+4),

в Мангистауской области — 4 145 (+3),

в Актюбинской области — 4 074 (+23),

в Кызылординской области — 3 697 (+18).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан — 148,

в городе Алматы — 83,

в городе Шымкент — 19,

в Акмолинской области — 224,

в Актюбинской области — 16,

в Алматинской области — 80,

в Атырауской области — 62,

в ВКО — 22,

в Жамбылской области — 24,

в ЗКО — 46,

в Карагандинской области — 56,

в Костанайской области — 103,

в Кызылординской области — 8,

в Мангистауской области — 9,

в Павлодарской области — 351,

в СКО — 69,

в Туркестанской области — 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 183 315 человек.

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