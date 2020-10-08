Суточный прирост заболевших коронавирусом увеличился в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 7 октября) в Казахстане зарегистрированы 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что 6 октября в республике были выявлены 66 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию.
Всего в стране подтверждено 108 454 случая, из них:
в городе Алматы — 14 419 (+10),
в городе Нур-Султане — 14 153 (+8),
в Атырауской области — 11 120 (+8),
в Карагандинской области — 10322 (+5),
в ВКО — 8868 (+19),
в ЗКО — 6874 (+2),
в городе Шымкенте — 5195 (+2),
в Алматинской области — 4989 (+4),
в Жамбылской области — 4132 (+1),
в СКО — 4169 (+9),
в Павлодарской области — 3966 (+7),
в Акмолинской области — 3510 (+4),
в Костанайской области — 3505 (+3),
в Туркестанской области — 3388 (+6),
в Мангистауской области — 3346 (+3),
в Актюбинской области — 3253 (+1),
в Кызылординской области — 3245 (+0).
За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 139 человек:
в городе Шымкенте — 22,
в Атырауской области — 59,
в Карагандинской области — 10,
в Костанайской области — 4,
в Кызылординской области — 1,
в Мангистауской области — 30,
в Павлодарской области — 13.
Всего в стране выздоровели 103 604 пациента от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области