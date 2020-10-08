Суточный прирост заболевших коронавирусом увеличился в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 7 октября) в Казахстане зарегистрированы 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что 6 октября в республике были выявлены 66 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране подтверждено 108 454 случая, из них:

в городе Алматы — 14 419 (+10),

в городе Нур-Султане — 14 153 (+8),

в Атырауской области — 11 120 (+8),

в Карагандинской области — 10322 (+5),

в ВКО — 8868 (+19),

в ЗКО — 6874 (+2),

в городе Шымкенте — 5195 (+2),

в Алматинской области — 4989 (+4),

в Жамбылской области — 4132 (+1),

в СКО — 4169 (+9),

в Павлодарской области — 3966 (+7),

в Акмолинской области — 3510 (+4),

в Костанайской области — 3505 (+3),

в Туркестанской области — 3388 (+6),

в Мангистауской области — 3346 (+3),

в Актюбинской области — 3253 (+1),

в Кызылординской области — 3245 (+0).

За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 139 человек:

в городе Шымкенте — 22,

в Атырауской области — 59,

в Карагандинской области — 10,

в Костанайской области — 4,

в Кызылординской области — 1,

в Мангистауской области — 30,

в Павлодарской области — 13.

Всего в стране выздоровели 103 604 пациента от COVID-19.

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