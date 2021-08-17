Суточный прирост заболевших коронавирусом в Казахстане пошел на спад

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За прошедшие сутки зарегистрировано 6869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Из них:
- в Нур-Султане — 635,
- в Алматы — 1517,
- в Шымкенте — 450,
- в Акмолинской области — 285,
- в Актюбинской области — 300,
- в Алматинской области — 383,
- в Атырауской области — 562,
- в Восточно-Казахстанской области — 256,
- в Жамбылской области — 171,
- в Западно-Казахстанской области — 65,
- в Карагандинской области — 1101,
- в Костанайской области — 273,
- в Кызылординской области — 148,
- в Мангистауской области — 152,
- в Павлодарской области — 330,
- в Северо-Казахстанской области — 161,
- в Туркестанской области — 83.
Всего с марта 2020 года в стране зарегистрировано 701 345 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Отметим, что днем ранее, 16 августа, сообщалось о 7217 заболевших, а 15 августа было 7427 новых случаев.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области