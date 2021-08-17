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Суточный прирост заболевших коронавирусом в Казахстане пошел на спад

itcentr.net/uslugi/laboratory

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За прошедшие сутки зарегистрировано 6869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Из них:

  • в Нур-Султане — 635,
  • в Алматы  1517,
  • в Шымкенте — 450,
  • в Акмолинской области — 285,
  • в Актюбинской области — 300,
  • в Алматинской области — 383,
  • в Атырауской области — 562,
  • в Восточно-Казахстанской области — 256,
  • в Жамбылской области — 171,
  • в Западно-Казахстанской области — 65,
  • в Карагандинской области — 1101,
  • в Костанайской области — 273,
  • в Кызылординской области — 148,
  • в Мангистауской области — 152,
  • в Павлодарской области — 330,
  • в Северо-Казахстанской области — 161,
  • в Туркестанской области — 83.

Всего с марта 2020 года в стране зарегистрировано 701 345 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Отметим, что днем ранее, 16 августа, сообщалось о 7217 заболевших, а 15 августа было 7427 новых случаев.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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