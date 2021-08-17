Суточный прирост заболевших коронавирусом в Казахстане пошел на спад

За прошедшие сутки зарегистрировано 6869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Из них:

в Нур-Султане — 635,

в Алматы — 1517 ,

, в Шымкенте — 450,

в Акмолинской области — 285,

в Актюбинской области — 300,

в Алматинской области — 383,

в Атырауской области — 562,

в Восточно-Казахстанской области — 256,

в Жамбылской области — 171,

в Западно-Казахстанской области — 65,

в Карагандинской области — 1101,

в Костанайской области — 273,

в Кызылординской области — 148,

в Мангистауской области — 152,

в Павлодарской области — 330,

в Северо-Казахстанской области — 161,

в Туркестанской области — 83.

Всего с марта 2020 года в стране зарегистрировано 701 345 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Отметим, что днем ранее, 16 августа, сообщалось о 7217 заболевших, а 15 августа было 7427 новых случаев.

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