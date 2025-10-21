Свадьба через 15 лет: почему эксперты советуют обратить внимание на золото





За последние пять лет стоимость золота на мировом рынке увеличилась на 136%. При этом драгоценный металл не приносит процентов или дивидендов — его основная функция заключается в сохранении стоимости капитала, передает zakon.kz

Как золото помогает сохранить сбережения

Например, если семья откладывает 10 тысяч долларов на важную цель через 15 лет, такую как свадьба дочери, главной задачей становится не получение прибыли, а сохранение покупательной способности этих средств.

В такой ситуации золото может стать одним из инструментов защиты накоплений. Если хранить деньги в наличной форме, со временем инфляция может существенно снизить их реальную ценность. Через 15–20 лет тех же 10 тысяч долларов может оказаться недостаточно для организации мероприятия на привычном уровне.

Защита от инфляции

Золото традиционно рассматривается как актив, способный компенсировать рост цен и защитить сбережения от обесценивания. Поэтому его часто называют инструментом сохранения стоимости. Инвесторы рассчитывают, что спустя годы продажа золота позволит приобрести товары и услуги, сопоставимые по ценности с теми, которые можно купить сегодня.

Каждый инструмент решает свою задачу

По словам эксперта, каждый финансовый инструмент выполняет свою функцию: депозит обеспечивает доступность средств, облигации дают стабильный доход, акции помогают наращивать капитал, а золото служит защитой от инфляции и валютных колебаний.

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