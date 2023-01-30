Свадьба по договору: в сети обсуждают историю любви молодоженов из Костаная

В сети обсуждают договор двух друзей детства, который привел к созданию семьи. Подробнее о милой сделке рассказывает Tengri Lifestyle.

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Однажды двое решили пообещать, что если вдруг через много лет они не встретят свою судьбу, то обязательно поженятся. Такая предыстория могла бы быть отличным сценарием для голливудского романтического фильма. Однако события случились в реальности. Очаровательная история любви, случившаяся в Костанае, набрала почти миллион просмотров в TikTok.

«Если мы никого не находим, то женимся друг на друге», — клянутся на видео двое ребят.

Под роликом порядка 100 тысяч лайков и не менее пятисот комментариев.

«Не знаю почему, но мне нравится такая любовь. Обожаю слушать такие истории, а если есть фильмы, то вообще», «Тоже был такой договор, но уже не дружим», «Так же договорились с другом, но сейчас поругались…», «Я тоже так хочу, но он не согласится», — делятся своими историями пользователи соцсети под постом.

Главные герои этой истории любви — Аружан и Кобжасар. Совсем скоро девушке исполнится двадцать лет, молодой человек старше ее на два года. В октябре 2022 года они сыграли свадьбу.

«Сейчас продолжаю учиться на третьем курсе в университете, я будущий преподаватель английского языка. Мы с мужем друзья детства, знакомы больше девяти лет. Наши отцы служили вместе в армии, потом стали дружить семьями. Так когда-то мы познакомились и тоже стали общаться. Мы записали первые кадры видео в 2021 году, когда еще были лучшими друзьями. Решили встречаться в июне 2022-го, а уже осенью прошлого года поженились», — делится девушка.

Аружан добавляет, что снимала видео на память, без всякого умысла.

«Как-то вечером решила смонтировать ролик из видео, которое я сняла на память. Сначала отправила родным, а затем решила ночью загрузить в TikTok. Наутро уже было очень много просмотров, комментариев. Интересно, что люди под постом делятся своими историями. Наверное, стало популярным это видео, потому что похоже на фильм», — добавляет она.